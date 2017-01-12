У поліції прокоментували інцидент з бійцями "Торнадо" у СІЗО

У Лук'янівському СІЗО, де стався інцидент між правоохоронцями та бійцями розформованої роти "Торнадо", усі арештовані вже перебувають у камерах – конфлікт вичерпано.

Як зазначили у поліції, станом на 23:26 ситуація у Лук'янівському СІЗО стабільна. За фактом нападу внесена інформація до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Голова поліції міста Києва Андрій Крищенко в ефірі одного з українських телеканалів розповів, що один з "торнадівців" отримав поранення. Побратими бійця вимагали від охорони, щоб йому надали невідкладну медичну допомогу.

Тож арештанти влаштували бунт, але він був одразу придушений. Бійця з пораненням відправили у медичний заклад, його стан стабільний. Правоохоронці намагаються з'ясувати – поранив він себе сам чи його поранили.

Голова поліції Києва Андрій Крищенко зазначив, що нападу як такого на охорону Лук'янівського СІЗО не було.

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Нагадаємо, ввечері 11 січня, ЗМІ повідомили, що у Києві напали на охорону Лук’янівського СІЗО.



Згодом стало відомо, що між бійцями "Торнадо" та конвоєм виник конфлікт у будівлі СІЗО. Один з ув'язнених відрізав собі вухо.