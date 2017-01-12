  • укр
  • рус
00:40
12 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Синдром Жириновського. Комедіант Захарова міняє професію
Вєсті Кремля
21:18, 11 січня
Вєсті.UA. Путін-восьминіг. Згадати
Вєсті.UA
19:03, 11 січня
Розслідування: як НБУ продав колекторам кредитів на величезну суму
ЦРУ
22:02, 10 січня
Випуск новин за 23:00: Прогнози економістів. Погіршення погодних умов
Випуск новин
00:22, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

У поліції прокоментували інцидент з бійцями "Торнадо" у СІЗО

00:32, сьогодні 74 Читать новость на русском
Біля Лук'янівського СІЗО
Біля Лук'янівського СІЗО / Фото з Facebook

У Лук'янівському СІЗО, де стався інцидент між правоохоронцями та бійцями розформованої роти "Торнадо", усі арештовані вже перебувають у камерах – конфлікт вичерпано.

Як зазначили у поліції, станом на 23:26 ситуація у Лук'янівському СІЗО стабільна. За фактом нападу внесена інформація до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Голова поліції міста Києва Андрій Крищенко в ефірі одного з українських телеканалів розповів, що один з "торнадівців" отримав поранення. Побратими бійця вимагали від охорони, щоб йому надали невідкладну медичну допомогу.

Тож арештанти влаштували бунт, але він був одразу придушений. Бійця з пораненням відправили у медичний заклад, його стан стабільний. Правоохоронці намагаються з'ясувати – поранив він себе сам чи його поранили.

Голова поліції Києва Андрій Крищенко зазначив, що нападу як такого на охорону Лук'янівського СІЗО не було.

Читайте також: Громадянина США через українського генерала побили в Києві

Нагадаємо, ввечері 11 січня, ЗМІ повідомили, що у Києві напали на охорону Лук’янівського СІЗО.

Згодом стало відомо, що між бійцями "Торнадо" та конвоєм виник конфлікт у будівлі СІЗО. Один з ув'язнених відрізав собі вухо.

Теги: Київ СІЗО Кримінал Поліція Сутички Затримання бійців "Торнадо" Україна
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Фантастична історія тенісиста, який змінив олімпійський спорт на параолімпійський
11 січня, 12:31 Фантастична історія тенісиста, який змінив олімпійський спорт на параолімпійський
Оксана Тропотяга
Перший брифінг Трампа, торгова марка невістки Порошенка, – головне за добу
11 січня, 22:48 Перший брифінг Трампа, торгова марка невістки Порошенка, – головне за добу
1000
2017: крах
11 січня, 22:37 2017: крах "ДНР" или еще один год надежд
Олексій Нікольський 1361
Як завести машину в мороз: поради експерта
11 січня, 21:01 Як завести машину в мороз: поради експерта
Анна Косинська 2181
Вже не ФОП: як закрити підприємницьку діяльність
11 січня, 20:01 Вже не ФОП: як закрити підприємницьку діяльність
Яніна Ткачук 1874
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Львівські журналісти викрили інтернет-магазин наркотиків
 21 жовтня 2016 , 19:38 1
Росія підписує домовленості, щоб шантажувати Україну, – експерт
22 листопада 2016 , 23:04
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада 2016 , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук