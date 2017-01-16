У поліції розповіли деталі кривавої перестрілки на Житомирщині: є жертви

У місті Олевськ Житомирської області стався конфлікт, який переріс у стрілянину, в результаті одна людина загинула, шестеро отримали поранення.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Житомирщини.

16 січня близько 1:00 в поліцію надійшло повідомлення про зіткнення між кількома десятками чоловіків із застосуванням зброї на центральній площі м. Олевська. В результаті пригоди 6 людей поранено, 1 загинув,

– мовиться в повідомленні.

За попередньою інформацією, конфлікт виник як на побутовому ґрунті, так і в результаті кримінальних розбірок між місцевими жителями і приїжджими зі Львівщини.

В результаті семеро людей отримали вогнепальні поранення, один з постраждалих помер під час надання йому медичної допомоги.

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За цим фактом порушено кримінальну справу за попередньою правовою кваліфікацією – ст. 15 та ст. 115 КК України (замах на вбивство), ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Наразі вже встановлена частина осіб учасників конфлікту та всі їхні транспортні засоби.

Нагадаємо, депутат Житомирської обласної ради Олександр Ніколайчук повідомив, що в місті Олевськ відбулася масова перестрілка, в результаті якої кілька людей отримали поранення. Він припустив, що цей інцидент може бути пов'язаний з нелегальним видобутком бурштину в регіоні.