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ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЮЛІЯ САМОЙЛОВА

У поліції розповіли про ситуацію у Балаклії

09:01, сьогодні 2513 Читать новость на русском
Вибух на військових складах у Балаклії
Вибух на військових складах у Балаклії / Фото з соцмереж

Весь особовий склад харківської поліції піднято по тривозі. Правоохоронці розставили біля місця події блокпости.

Про це повідомив начальник поліції Харківської області Анатолій Дмитрієв на своїй сторінці у Facebook.

"Вже зроблено розрахунок сил і засобів для забезпечення охорони громадського порядку на території Балаклійського району, що буде здійснюватися у цілодобовому режимі. Залучили для перекриття автомагістралей додаткові сили. Розставили блокпости", – йдеться у повідомленні.

Дмитрієв додав, що патрульна поліція цілодобово контролюватиме ситуацію у місті Балаклія, щоб уникнути мародерства. Також поліцейські наряди охоронятимуть школи, дитячі садки, підприємства та інше.

Під особливий контроль взято обліковий контингент. По місту працюють піші патрулі. Залучаємо до цієї роботи бійців Нацгвардії. Силами поліції також забезпечено супроводження автобусів з евакуйованими громадянами,
– зазначив він.

Читайте також: В’їзд у Балаклію перекрила поліція, людей з міста евакуюють автобусами

Начальник поліції Харківщини також повідомив, що організовано роботу ситуативного центру спецоперації, у склад якого увійшли фахівці та аналітики поліції, які приймають швидкі рішення щодо роботи у надзвичайній ситуації.

Нагадаємо, у Балаклії стався потужний вибух на військовій базі. Деякі з ракет вибухали далеко за межами військової частини.

Місцеві мешканці пишуть про те, що вибухи було чутно за десятки кілометрів від місця події.

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що однією з версій подій могла стати диверсія.

Теги: Надзвичайні ситуації Україна Вибух на військових складах у Балаклії Харків Поліція
Джерело: 24 Канал
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