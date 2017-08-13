У поліції відреагували на шокуюче вбивство матроса ЗСУ на Одещині

Жахлива смерть військовослужбовця Військово-Морських Сил ЗСУ Арслана Шейхова на Одещині перебуває на особистому контролі керівництва поліції та командуючого ВМС України.

Про це заявив радник начальника ГУНП Нацполіції Одещини Руслан Форостяк на своїй сторінці у Facebook.

"Хочу запевнити усіх, враховуючи суспільний резонанс, що не існує жодних підстав вважати, ніби хтось намагається вплинути на хід слідства, що веде Роздільнянський віддал поліції. Справа перебуває на особистому контролі керівництва ГУНП в Одесі та командуючого ВМС України", – зауважив він.

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За його словами, у зв’язку з тим, що висновки попередньої медичної експертизи залишають багато питань, вже у понеділок, 14 серпня, буде проведено додаткову незалежну медичну експертизу в Одесі у складі спільної комісії, що "зробить остаточний висновок про причини загибелі юнака".

Нагадаємо, напередодні сайт "24" повідомляв, що у селі Єгорівка Роздільнянського району Одещини знайшли тіло військовослужбовця Військово-Морських Сил ЗСУ Арслана Шейхова.



Згодом з’ясувалося, що до вбивства має стосунок громадянин Злий, є колишнім співробітником органів МВС та сином колишнього голови Єгорівського радгоспу. Відтак, він почав використовувати свої зв’язки задля звільнення з Роздільнянського відділку поліції, куди його доправили після затримання.