У поліції зробили заяву щодо смертельної перестрілки в Княжичах

У Нацполіції України заявили про завершення службового розслідування інциденту в Княжичах в результаті якого загинули 5 правоохоронців.

Про це повідомив заступник голови Нацполіціі Олександр Вакуленко, передає "Інтерфакс-Україна".

"У Нацполіціі завершено службове розслідування. Можливо, сьогодні або в понеділок буде дисциплінарний наказ про заходи, які будуть вжиті", – сказав він.

Вакуленко нагадав, що розслідуванням події займається Генеральна прокуратура.

Нагадаємо, під час спецоперації Нацполіції України та Корпусу оперативно-раптового дії КОРД із затримання грабіжників в Княжичах під Києвом 4-го грудня 2016 року через непорозуміння сталася перестрілка між ними та поліцейськими з Броварів під час якої загинули 5 правоохоронців.



Т. в. о. голови Нацполіції Вадим Троян заявив, що від служби відсторонено 25 працівників поліції, які брали участь у спецоперації. Журналіст Костянтин Стогній упевнений, що у Княжичах відбулась операція зачистки, а не випадкова перестрілка.