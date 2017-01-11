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У Польщі попередили Росію про військовий сигнал від США

17:40, сьогодні 480 Читать новость на русском
Американські танки в Польщі
Американські танки в Польщі / Getty Images

Розміщення бронетанкової бригади США у Польщі є сигналом для Росії про те, що Вашингтон не відмовлятиметься від своєї присутності і від впливу на безпеку в регіоні.

Про це "Укрінформу" розповів польський експерт, екс-міністр національної оборони Польщі Януш Онишкевич.

Розміщення бригади має бути сигналом для Росії, що США активно включаються в безпеку нашого регіону, і ця безпека не стосується виключно країн-членів НАТО, але й цілого оточення Альянсу, зокрема й України,
– заявив Онишкевич.

Він зазначив, що твердження про те, що розміщення американської бригади провокуватиме відповідну реакцію Росії, є "хибним", оскільки РФ для різних провокативних дій не потребує приводів – вона сама їх створює для власних потреб.

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Онишкевич також висловив сподівання, що рішення про розміщення американської бригади у Польщі, яке прийняла адміністрація президента Барака Обами, не буде переглянуто новообраним президентом Дональдом Трампом і це військове з’єднання залишатиметься "постійним елементом військової ситуації в регіоні Східної Європи".

Екс-міністр Польщі наголосив, що бронетанкова бригада – це "вагома бойова сила", яка свідчить про серйозність намірів Вашингтона щодо гарантій безпеки для країн Центрально-Східної Європи.

Нагадаємо, що 7 січня до польського Вроцлава в рамках місії, що має на меті зміцнення східних кордонів НАТО, прибули перші 250 солдатів третьої танкової бригади США.

Через кілька днів до Польщі прибула перша партія військової техніки зі США. Найбільше уваги привертають танки М1 "Абрамс", вироблені у Штатах.

Теги: Політика США Новини Росії Польща
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