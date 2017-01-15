У Польщі запрацювало 10 почесне консульство України

Консульство у Польщі / Фото з соцмереж

У польському місті Лодзь відкрили вже 10 у країні почесне консульство України.

Про це повідомляє Укрінформ. Почесним консулом України в Лодзі став Богдан Генрик Висоцький. За словами посла України в Польщі Андрія Дещиці, Лодзь віддавна потребував українського представництва, оскільки регіон має тісні зв’язки з Україною. Читайте також: Дещиця розповів, хто розсварює Україну та Польщу Додамо, Україна має у Польщі чотири генконсульства – у Гданську, Кракові, Любліні та консульський пункт – у Варшаві. Крім відкритого почесного консульства у Лодзі, Україна також має представництва у Ряшеві, Перемишлі, Холмі, Вроцлаві, Зеленій Гурі, Познані, Щецині, Бидгощі і Тарнуві.

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