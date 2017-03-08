У Польщі жінки вимагали не втручатися в їх особисте життя

На вулиці Варшави тисячі жінок вийшли з плакатами, вимагаючи від влади та церкви припинити втручання в їх особисте життя.

Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу в прямому ефірі.

Жінки, які вийшли на вулиці Варшави, запевнили, що їхня масова поява в місті не є політичною акцією. Мітингувальники таким чином долучились до міжнародної ходи, яка проходить в 30 країнах світу.

Польки вимагали від влади припинити втручання в їхнє особисте життя, зокрема, ліквідувати всі перепони щодо абортів. Також мітингуючі висловили прохання, щоб у школах впровадили уроки статевого виховання. Зокрема, правильного користування контрацепцією та уникнення ранньої вагітності.

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Також у рамках акції жінки ходили до прем'єр-міністра Польщі Беати Шидло з "подарунком". Політику вручили ляльку, яка символізувала ненароджених дітей через аборти. Так жінки підкреслили своє ставлення до важливості прийняття змін до законодавства.

До багатотисячної акції в Польщі приєдналася голлівудська акторка Джессіка Честейн. На вулицях міста були не тільки жінки, а і їхні чоловіки та діти.