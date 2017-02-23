У Польщі зробили нову заяву про Бандеру та Україну

Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні Ян Пєкло заявив, що питання героїзації лідера ОУН Степана Бандери в Україні ніяк не вплине на відносини України і Польщі.

Про це він сказав, відповідаючи на питання, як можна розцінювати нещодавню заяву польського політика Ярослава Качинського про те, що "Україна не увійде в Європу з Бандерою", повідомляє "Уніан".

"Це історія. Історія важлива для поляків і для українців, але є й майбутнє, і майбутнє є найважливішим", – сказав посол.

Нам потрібно думати про майбутнє. Качинський також думає про майбутнє. Багато хто, напевно, вже забули, як він під час Революції гідності був на Майдані й кричав "Слава Україні!". Це найкращий приклад, що він проукраїнський, а не навпаки,

– сказав дипломат.

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Він також відзначив, що "справа Бандери – це справа істориків".

Пєкло наголосив, що питання героїзації Бандери в Україні ніяк не вплине на відносини двох держав.

Нагадаємо, голова правлячої партії Польщі "Право і Справедливість" Ярослав Качинський заявив, що героїзація імені Степана Бандери в Україні може зашкодити євроінтеграційним прагненням України.