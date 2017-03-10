У Порошенка хочуть, щоб він зустрівся з Трампом швидше за Путіна

Зустріч Президента України Петра Порошенка із президентом США Дональдом Трампом повинна відбутись до можливої зустрічі Трампа і президента Росії Володимира Путіна.

Про це в інтерв'ю "Громадському" розповів заступник глави Адміністрації Президента України Костянтин Єлісєєв.

Наразі наша дипломатія активно працює над тим, щоб ця зустріч відбулась якомога швидше. Але принципово важливо, щоб вона, дійсно, відбулась до майбутньої зустрічі президента Трампа з президентом Росії,

– сказав він.

Єлісєєв зазначив, що підготовка зустрічі Порошенка і Трампа була однією із цілей нещодавнього візиту глави МЗС Павла Клімкіна до Вашингтона. Там він зустрівся із держсекретарем США Рексом Тіллерсоном і радником Трампа з питань нацбезпеки Раймондом Макмастером.

"Цей візит ми розглядаємо в контексті майбутнього візиту Президента України до Вашингтона і наразі після візиту Клімкіна відбувається аналіз того, що можна закласти як підсумки для майбутньої зустрічі президентів", – розповів заступник голови АП.

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Він додав, що в залежності від наповнення зустрічей визначатимуться конкретні дати.

Зазначимо, що у Кремлі зустріч Путіна з Трампом планують провести до саміту країн "Великої двадцятки", який відбудеться 7-8 липня у Гамбурзі.