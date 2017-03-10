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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

У Порошенка хочуть, щоб він зустрівся з Трампом швидше за Путіна

19:28, сьогодні 192 Читать новость на русском
Порошенко повинен випередити Путіна у зустрічі з Трампом
Порошенко повинен випередити Путіна у зустрічі з Трампом / Getty Images

Зустріч Президента України Петра Порошенка із президентом США Дональдом Трампом повинна відбутись до можливої зустрічі Трампа і президента Росії Володимира Путіна.

Про це в інтерв'ю "Громадському" розповів заступник глави Адміністрації Президента України Костянтин Єлісєєв.

Наразі наша дипломатія активно працює над тим, щоб ця зустріч відбулась якомога швидше. Але принципово важливо, щоб вона, дійсно, відбулась до майбутньої зустрічі президента Трампа з президентом Росії,
– сказав він.

Єлісєєв зазначив, що підготовка зустрічі Порошенка і Трампа була однією із цілей нещодавнього візиту глави МЗС Павла Клімкіна до Вашингтона. Там він зустрівся із держсекретарем США Рексом Тіллерсоном і радником Трампа з питань нацбезпеки Раймондом Макмастером.

"Цей візит ми розглядаємо в контексті майбутнього візиту Президента України до Вашингтона і наразі після візиту Клімкіна відбувається аналіз того, що можна закласти як підсумки для майбутньої зустрічі президентів", – розповів заступник голови АП.

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Він додав, що в залежності від наповнення зустрічей визначатимуться конкретні дати.

Зазначимо, що у Кремлі зустріч Путіна з Трампом планують провести до саміту країн "Великої двадцятки", який відбудеться 7-8 липня у Гамбурзі.

Теги: Україна Політика Дональд Трамп Володимир Путін Петро Порошенко Адміністрація Президента
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