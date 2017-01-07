У Порошенка найняли американських лобістів для просування іміджу України

Адміністрація президента України найняла лобістську компанію BGR Group, яку заснував колишній голова комітету Республіканської партії США, губернатор штату Міссісіпі Хейлі Барбур, для просування інтересів України.

Це випливає з документів, оприлюднених на сайті відділу реєстрації іноземних агентів (FARA) міністерства юстиції США, пише Deutsche Welle.

Як зазначає видання, згідно із законодавством США, усі фізичні особи та фірми, які виконують замовлення іноземних урядів, повинні оприлюднювати дані про клієнтів та контракти. BGR Group подала відповідну інформацію до FARA 1 січня.

У документах вказано адресу клієнта – "Банкова 11, Київ, Україна", а також прізвище Дмитра Шимківа – заступника голови Адміністрації Президента України.

Серед головних завдань, які виконуватиме BGR Group – "посилення зв'язків між США та Україною і заохочення американських приватних підприємців інвестувати в Україну". Роботу американських лобістів оцінили у 50 тисяч доларів щомісяця.

Тим часом ЗМІ повідомляють, що президент Петро Порошенко вирішив відмовитись від відвідування традиційного українського ланчу в Давосі (Швейцарія), який організовує фонд Віктора Пінчука.