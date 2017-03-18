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У Порошенка назвали подарунки, які президент отримав у минулому році

14:26, сьогодні 510 Читать новость на русском
Петро Порошенко з дружиною
Петро Порошенко з дружиною / flickr.com

У Адміністрації Президента розповіли, які подарунки отримував Петро Порошенко у 2016 році.

Про це йдеться у відповіді на запит видання "Українські Новини".

Зокрема, Порошенко отримав біле кімоно, дерев'яну булаву, книгу "Путівник по Криму" (від невідомих дарувальників), ікону "Микола Чудотворець" (від Президента конгресу українців), свій портрет – дві роботи з каменю (від Росса Ларкина з Канади).

Всього президент отримав у 2016 році 282 подарунка. Усі подарунки були передані у Фонд Президентів України.

Серед цікавих подарунків у президента в'язані шерстяні шкарпетки та дві вишиванки і книга "Приворотне зілля". А от від вітчизняних заводів Порошенко отримав в подарунок макети БМП, БТР-4, танків, ракет, лопатей турбіни, літаків АН-74 ТК-200 і АН-178, та буксира "Нібулон".

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Крім того, український президент має подарунки від Європейського Союзу, 25 країн (від їхніх посадових осіб або зовнішньополітичних відомств).

Наприклад, Литва подарувала Порошенкові набір сувенірних пляшечок, Туркменістан – свій національний одяг і дерев'яну шкатулку з національними іграшками, Сінгапур – книгу Лі Куан Ю "Мій погляд на майбутнє світу" і металеву статуетку "Два гострих перці", Індія – пам'ятний набір до Міжнародного дня йоги, Франція – флеш-накопичувач у вигляді автомобіля Червоного Хреста, Естонія - порцелянову квадратну тарілку, Латвія – скляну тарілку і вазу, Німеччина – статуетку "3 людини на підставці".

Теги: Україна Політика Петро Порошенко Доходи політиків Адміністрація Президента
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