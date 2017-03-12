У Порошенка назвали точнішу дату отримання безвізового режиму

Юридичне рішення про безвізовий режим між Україною та ЄС може бути ухвалене вже в середині червня. Задля цього залишилося здійснити низку технічних процедур.

Про це в інтерв'ю "Громадському" заявив заступник глави Адміністрації Президента України Костянтин Єлісєєв.

Він зазначив, що Україна розраховує на те, що на початку квітня Європарламент поставить остаточну крапку у питанні візової лібералізації та ухвалить відповідне рішення.

"Після цього м’яч перейде на поле країн-членів Євросоюзу, тобто Ради ЄС, яка має протягом досить швидкого періоду часу ухвалити рішення. І, я розраховую, що вже до середини червня Україна отримає юридичне рішення про безвізовий режим поїздок", – сказав Єлісєєв.

Він переконаний, що для скасування віз Україні на сьогодні немає жодних політичних перешкод. Питання тепер лежить тільки у технічно-юридичній площині.

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Президент дав чіткі настанови всім нашим дипустановам у країнах-членах Шенгенської зони робити все можливе, аби навіть технічних бар’єрів на шляху для отримання візової лібералізації несподівано не з’явилося,

– додав Єлісєєв.

Нагадаємо, питанням візової лібералізації Євросоюзу з Україною Європарламент займеться 5 квітня.