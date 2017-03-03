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У Порошенка оголосили про крах олігархічної системи в Україні

03:53, сьогодні 839
Частину підприємств Ріната Ахметова
Частину підприємств Ріната Ахметова "націоналізовано" терористами / Соцмережі

Народний депутат від "Блоку Петра Порошенка Олексій Мушак вважає, що так звана "націоналізація" підприємств терористами Донбасу – крах олігархічної системи як такої на окремій території, щоправда це можна побачити і у всій Україні.

Таку заяву він зробив у ефірі "Радіо Свобода".

SCM Holdings Limited (компанія, що належить українському олігарху Рінату Ахметову, – "24") – кіпрська компанія. Це не українська, це кіпрська власність. Є ще SCM Advisors Limited – Великобританія. Це офшорка. Це українська власність, яку давно приватизували, вивели в офшори і звідти нею керували. Те, що зараз відбулося – крах олігархічної системи як такої на окремій території,
– наголосив він.

Щоправда, за його словами, таке відбувається не лише на окупованих територіях, а на всій території України.

Виявилося так: як тільки немає підтримки держави – Коломойський теж вже, не так із "ПриватБанком" відбувається… У Ахметова у якісь частині є підтримка держави, а ось де її немає, з’являються проблеми. Залишився ще дуже короткий перелік. Це по факту смерть олігархічної системи влади в Україні,
– резюмував Мушак.

Читайте також: Бойовики опублікували перелік "націоналізованих" підприємств

Нагадаємо, з 1 березня терористи Донбасу встановили повний контроль над підприємствами окупованого регіону, які до цього часу працювали під української юрисдикцією. Крім того, бойовики запровадили там "тимчасові адміністрації".

До слова, внаслідок таких кроків з боку проросійський злочинних угруповань український олігарх Рінат Ахметов втратив кілька важливих заводів.

Теги: Україна Політика Рінат Ахметов гроші Війна на Донбасі
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