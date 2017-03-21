У Порошенка пояснили, чим рішення РНБО відрізняється від блокади активістами

Представник Президента в парламенті Артур Герасимов пояснив, чим було зумовлене рішення РНБО щодо введення офіційної блокади окупованих територій Донбасу та чому її ввели тільки зараз.

Про це він розповів в ефірі програми "Лівий берег" з Сонею Кошкіною.

Герасимов категорично заперечив, що рішення РНБО щодо введення офіційної блокади стало спонтанною реакцією влади на блокаду торгівлі з окупантами, яку вже майже два місяці вели ветерани АТО.

Я з цим не погоджусь і базовий принцип, який ми повинні проговорити – треба чітко відрізняти блокаду і рішення РНБО,

– сказав представник Президента у Раді.

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Офіційна блокада, за словами Герасимова, це було те, що "по-справжньому вдарило в спину".

"Коли ми говоримо про рішення РНБО, то воно стало відповіддю на одну просту річ – на те, що підприємства на окупованій території були по-простому сказати "віджаті" бойовиками і далі була чітка вимога, що "Тепер, шановні колеги, ви повинні гроші платити, нам, терористам!" – сказав Артур Герасимов.

Він запевнив, що до недавніх подій гроші окупантам не надходили, оскільки це були українські підприємства, тому всі фінансові операції відбувались під українською юрисдикцією.