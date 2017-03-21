23:45
21 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАБУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля.
Вєсті Кремля
23:30, 20 березня
Вєсті UA. Фюрер, який живе у Савченко. Ляшко знищує поглядом
Вєсті.UA
21:16, сьогодні
Нагрітися на тернополянах. Що не так з торф’яними котельнями в спальних районах Тернополя
ЦРУ
08:02, 17 березня
Підсумковий випуск новин 21:00: Теледебати у Франції. Нові показники для МФВ
Випуск новин
23:25, сьогодні
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, 15 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАБУ

У Порошенка пояснили, чим рішення РНБО відрізняється від блокади активістами

22:32, сьогодні 356 Читать новость на русском
Артур Герасимов
Артур Герасимов / 24 Канал

Представник Президента в парламенті Артур Герасимов пояснив, чим було зумовлене рішення РНБО щодо введення офіційної блокади окупованих територій Донбасу та чому її ввели тільки зараз.

Про це він розповів в ефірі програми "Лівий берег" з Сонею Кошкіною.

Герасимов категорично заперечив, що рішення РНБО щодо введення офіційної блокади стало спонтанною реакцією влади на блокаду торгівлі з окупантами, яку вже майже два місяці вели ветерани АТО.

Я з цим не погоджусь і базовий принцип, який ми повинні проговорити – треба чітко відрізняти блокаду і рішення РНБО,
– сказав представник Президента у Раді.

Читайте також: Герасимов розповів, за яких умов припиниться блокада

Офіційна блокада, за словами Герасимова, це було те, що "по-справжньому вдарило в спину".

"Коли ми говоримо про рішення РНБО, то воно стало відповіддю на одну просту річ – на те, що підприємства на окупованій території були по-простому сказати "віджаті" бойовиками і далі була чітка вимога, що "Тепер, шановні колеги, ви повинні гроші платити, нам, терористам!" – сказав Артур Герасимов.

Він запевнив, що до недавніх подій гроші окупантам не надходили, оскільки це були українські підприємства, тому всі фінансові операції відбувались під українською юрисдикцією.

Теги: Україна Петро Порошенко Політика Соня Кошкіна Блокада РНБО
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Головні новини 21 березня: успішні ракетні навчання, ситуація в АТО і червоний iPhone
сьогодні, 22:07 Головні новини 21 березня: успішні ракетні навчання, ситуація в АТО і червоний iPhone
547
Розслідування ФБР проти Трампа – результат втручання Порошенка у політику США
сьогодні, 22:03 Розслідування ФБР проти Трампа – результат втручання Порошенка у політику США
Николай Воробьев 1143
Лікування коноплею по-глухівськи: прорив у медицині чи піар-хід
сьогодні, 21:15 Лікування коноплею по-глухівськи: прорив у медицині чи піар-хід
Яніна Ткачук 447
Перевірка Порошенка: де і як лукавив президент в останній промові
сьогодні, 20:20 Перевірка Порошенка: де і як лукавив президент в останній промові
Дмитро Бобрицький 1802
ЦРУ передбачило
сьогодні, 18:30 ЦРУ передбачило "половину зрусифікованих" українців до 2025 року
Блог Медіа 2120
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
Готівковий курс валют 16 січня: євро коштує понад 30 гривень, долар близько
16 січня , 20:02
Пінчук давав гроші для фонду Трампа, – Fast Company
 22 листопада 2016 , 16:29 1
Режим надзвичайних заходів в енергетиці продовжать, – експерт
 сьогодні , 22:13
День Гідності і Свободи: спецпроект
 21 листопада 2016 , 19:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук