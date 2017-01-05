У Порошенка різко відповіли Пінчуку: компромісів не буде

В Адміністрації Президента України вважають, що компроміс за ключовими пунктами, запропонованими мільярдером Віктором Пінчуком, неможливий.

Офіційну відповідь АП на скандальну статтю Пінчука опублікував The Wall Street Journal.

Колонка під заголовком "Повага до України вкрай важлива для досягнення тривалого миру" підписана заступником глави Адміністрації Президента Костянтином Єлісєєвим.

Не можу погодитися із його (Пінчука) закликом до компромісу, який базується на побоюваннях. Страх та слабкість – погані радники. Вони лише розігрівають апетити Росії,

– заявив Єлісєєв.

У статті перераховані три ключові позиції України.

Ні – розвороту європейської та євроатлантичної інтеграції. Це було би здачею незалежності та суверенітету України,

– зазначає заступник глави АП.

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Ні – торгівлі територією України, чи то Донбасу, чи Криму. Ці території не можуть бути предметом торгівлі за мир,

– заявляє він.

"Ні – виборам на Донбасі, доки російські чоботи (військові) лишаються на українській землі", – наголошує Єлісєєв.

Він вважає, що "домовленості на умовах Росії є неправильною політикою".

Нагадаємо, Пінчук написав статтю для видання The Wall Street Journal, в якій пропонує Україні зробити вибір і піти на "болючі компроміси" заради миру. Зокрема, відмовитися від членства в ЄС та від Криму.