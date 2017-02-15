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У Порошенка розповіли, як екс-депутат Держдуми отримав український паспорт

16:18, сьогодні 1334 Читать новость на русском
Денис Вороненков має родичів в Україні
Денис Вороненков має родичів в Україні / oane.ws

Колишній депутат Державної думи Росії Денис Вороненков отримав українське громадянство, бо має родичів в Україні.

Про це заявив нардеп від партії БПП Валерій Пацкан, який входить в комісії при президентові з питань громадянства, інформує "Радіо Свобода".

Він додав, що родичі Вороненкова живуть у Херсонській області.

"Звернення Вороненкова не розглядалося на комісії, тому що він не звертався за громадянством до президента. Він отримав його через Державну міграційну службу України на підставі родинних зв’язків. Процедура може тривати від 1 до 3 місяців, залежно від того, наскільки швидко кандидат збирає документи", – пояснив нардеп.

Нагадаємо, депутат Держдуми РФ 6-го скликання Денис Вороненков переїхав до України в грудні 2016 року. 14 лютого стало відомо, що Вороненков отримав українське громадянство. Він пояснив, що, не хотів миритися з системою і боявся за своє життя у Росії.

Теги: Україна Політика Новини Росії Блок Петра Порошенка
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