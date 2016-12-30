У Порошенка спрогнозували, якими будуть стосунки Трампа та України

В Адміністрації президента сподіваються, що українське питання, як і раніше, буде одним з найголовніших на порядку денному зовнішньої політики новообраного президента США Дональда Трампа.

Таку думку висловив заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв у коментарі виданню "Обозреватель".

"Маємо надію, що українське питання залишиться серед пріоритетів порядку денного зовнішньої діяльності нової адміністрації за президентства Трампа. Ми докладаємо всіх можливих зусиль, щоб уже на цьому етапі надати докладну інформацію про ситуацію в Україні та навколо неї", – зауважив він.

Також представник АП зазначив, що в України вже є плани щодо розбудови стратегічного партнерства з новими президентом, для успіху якого важливу роль зіграла зустріч між лідерами обох країн.

"Ця розмова тривала близько 15 хвилин, вона була дуже щирою та дружньою. Новообраний президент США, звичайно, поцікавився ситуацією на Донбасі. Було видно, що Дональд Трамп починає знайомитися з українським досьє. Більш конкретна картина буде вимальовуватися вже після церемонії інавгурації. Ми готуємо візит Петра Порошенка до США в лютому 2017 року", – підкреслив політик.

Крім того, чиновник висловив сподівання, що США приєднаються до "нормандського формату". Може до мінських перемовин, за його словами, приєднатися і Польща.

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