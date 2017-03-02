У Порошенка уточнили, коли буде день жалоби за загиблими шахтарями

3 березня в Україні буде днем жалоби за гірниками, які загинули у шахті "Степова" на Львівщині.

Про це мовиться в указі Президента Перта Порошенка.

У цей день о 12 годині хвилиною мовчання будуть вшановувати пам'ять загиблих на всій території України.

У цей день скасовують всі розважально-концертні заходи.

Нагадаємо, 2 березня на шахті "Степова", що на Львівщині, сталося обвалення гірської породи. У момент інциденту на шахті працювали 172 гірника, з яких 34 – на аварійній ділянці. За попередньою інформацією, 8 гірників загинули.