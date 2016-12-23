У Порошенка відгуляли корпоратив: були всі від Гройсмана до Луценка

Блок Петра Порошенка "Солідарність" з розмахом відсвяткував новорічний корпоратив у київському спортивному клубі "5 елемент", що якраз і належить президенту України.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела у політсилі.

Зазначається, що на заході були присутні як прості нардепи, так і прем'єр-міністр Володимир Гройсман, генпрокурор Юрій Луценко та мер Києва Віталій Кличко.

Крім того, свято відвідав і сам президент, який завершив вечір своїм виступом.

Розважали гостей етноартисти. Зокрема, для своїх колег співала народний депутат, кума гаранта Оксана Білозір.

Додамо, що один із нардепів охарактеризував цю вечірку, як "мотиваційну зустріч членів команди".

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