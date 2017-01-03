У Порошенка відреагували на скандал навколо могили Олеся в Чехії

Речник президента України Святослав Цеголко заявив, що Петро Порошенко доручив МЗС терміново втрутитися в ситуацію щодо примусової ексгумації останків українського письменника Олександра Олеся.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Президент доручив МЗС терміново втрутитися в ситуацію щодо поховання відомого українського письменника Олександра Олеся у Чехії, а також зв'язатися з його родичами в Канаді для з'ясування можливості перепоховання його в Україні,

– зазначив Цеголко.

Нагадаємо, 3 січня у Чехії спалахнув скандал щодо могили українського письменника Олександра Олеся, тіло якого хочуть примусово ексгумувати.