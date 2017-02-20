У Порошенка засудили скандальну пропозицію Артеменка по Криму

До концепції від радикала Андрія Артеменка щодо вирішення питань Криму і Донбасу причетний Кремль.

Таку заяву зробив представник Президента України у Верховній Раді Артур Герасимов, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я про це не знаю. Але за цими речами, ми стовідсотково повинні розуміти, стоять росіяни. Не вони збирали ці землі, не їм цими землями розкидатися. Будь-які торги щодо того, як повертати ці землі, неприпустимі", – наголосив він.

Герасимов додав, що депутат від Радикальної партії Андрій Артеменко повинен відповісти перед колегами у залі Верховної Ради на питання щодо його пропозицій.

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Нагадаємо, радикал Андрій Артеменко розробив концепцію укладення миру між Україною і Росією, у якій пропонує здати Крим в оренду Росії на 50 або 100 років.



Через таку скандальну пропозицію Олег Ляшко вимагає у Артеменка здати мандат.