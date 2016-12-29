У Порошенка заявили, що АП не втручається у роботу Нацради з питань ТБ

В Адміністрації Президента зазначили, що не втручаються у роботу Нацради з питань телебачення та радіомовлення.

Про це повідомила прес-служба АП, пише "УП".

"Нацрада з питань телебачення радіомовлення є незалежним органом і ніхто, в тому числі і Адміністрація Президента не втручається в її діяльність, як в питаннях видачі ліцензій, так і їх позбавлення. Сподіваємось, що Нацрада та менеджемент каналу в стислі терміни і без недоречної тут політизації здійснять технічну процедуру обміну всіма належними документами. В тому числі і тими, які задовольняють вимоги закону щодо кінцевих бенефіціарів. Закон є закон", – йдеться у повідомленні.

Також у АП наголосили, що Президент України завжди був, є і буде гарантом свободи слова.

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Немає жодних сумнівів, що роботі каналу нічого не загрожує, і він продовжить радувати глядачів якісним телевізійним продуктом,

– додали в АП.

Нагадаємо, журналісти каналу "1+1" заявили, що їм можуть не продовжити ліцензію на мовлення. 15 грудня Національна Рада з питань телебачення та радіомовлення проголосувала за продовження ліцензії для каналу, однак ліцензія так і не була видана. Також канал побоюється, що це може бути спробою рейдерського захоплення.



В Нацраді з питань телебачення і радіомовлення відреагували на заяву телеканалу "1+1" про тиск на журналістів та спробу рейдерського захоплення.