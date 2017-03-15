У Президента 2,5 роки тому на столі лежало рішення про заборону торгівлі з ОРДЛО, – Наливайченко

Про ситуацію з тимчасовою блокадою торгівлі з окупованими територіями, та які вона матиме наслідки для України – у розмові з екс-головою Служби Безпеки України Валентином Наливайченком.

– Влада сказала багато неправдивого про блокаду – від обвалу гривні до віялових відключень. Тому урядовці мали б і за це відповісти. Людям не можна брехати.

– Але такі рішення назріли на кінець 2014 року – припинити торгівлю з агресором. Припинити роботу російських банків в Україні. Бо вони становили загрозу нацбезпеці ще в 2014 році. І такі публічні позиції були представлені мною, Маркіяном Лубківським та командою, які тоді працювали в СБУ. І коли я зараз чую, що "внесіть тільки пропозиції щодо російських банків", то у Президента 2,5 роки тому на столі лежали проекти рішень та докази. Тільки треба наважитись, так як зробили добровольці – вийти і ухвалити рішення. Тому торгівля з агресором мала б бути давно припинена, оскільки влада сама організувала цю торгівлю.

– Пролунало на засіданні РНБО слово калькуляція. Так треба прорахувати – скільки збитків було нанесено державі. Та хто заробив у владі на торгівлі з агресором, фактично на торгівлі на війні.

Що могло вплинути на прийняття рішення РНБО

– Це заслуга добровольців, ветеранів АТО, і тих патріотичних депутатів, які не побоялися і вийшли на передову, на ті шляхи, які проторені мародерами від влади на торгівлі на війні.

Скільки коштує одна вантажівка з контрольованих урядом територій за сприяння цього уряду Гройсмана-Порошенка до окупованих територій? 30 тисяч гривень одна вантажівка. Ось цю калькуляцію треба провести.

– Треба провести антикорупційне розслідування про те, хто заробляв у владі на війні, і конфіскацію цих грошей і повернення в бюджет.

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Вимога блокадників та рішення РНБО: відмінності

– Станом на 19:00 годину 15 березня не оприлюднене рішення на сайті Президента. Відтак воно ще не введено в дію. Чорнило закінчилося чи не вистачає волі. Є рішення РНБО – введіть його указом Президента, оприлюдніть, на виконання – хто виконує і за якими напрямками.

– Блокувальникам розслаблятись не можна.

Що означає тимчасовість рішення

– Воно має тривати доти, доки не буде проведено антикорупційне розслідування, хто у владі збудував схему торгівлі з агресором. Поки не буде повернуто все, що вкрали на війні.

– Далі мають бути державницькі рішення більш жорсткі – по російським банкам та іншим структурам, які беруть участь як в фінансовій, так і оборонній сфері в Україні.

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Більше – дивіться у інтерв'ю Валентана Наливайченка на 24 Каналі.