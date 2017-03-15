21:21
15 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Колонізація Марсу по-російськи. Медведєв заліг на дно
Вєсті Кремля
00:02, сьогодні
Вєсті.UA. Неочікуваний безвіз від Гройсмана. Біблійна історія Насірова
Вєсті.UA
21:31, 14 березня
Зухвала будівельна афера з російським слідом, в яку потрапили тисячі людей
ЦРУ
08:20, сьогодні
Випуск новин за 18:00: Звільнення з СІЗО скандального чиновника. Санкції для російських банків
Випуск новин
19:31, сьогодні
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ RYANAIR

У Президента 2,5 роки тому на столі лежало рішення про заборону торгівлі з ОРДЛО, – Наливайченко

21:06, сьогодні 233 Читать новость на русском

Про ситуацію з тимчасовою блокадою торгівлі з окупованими територіями, та які вона матиме наслідки для України – у розмові з екс-головою Служби Безпеки України Валентином Наливайченком.

– Влада сказала багато неправдивого про блокаду – від обвалу гривні до віялових відключень. Тому урядовці мали б і за це відповісти. Людям не можна брехати.

– Але такі рішення назріли на кінець 2014 року – припинити торгівлю з агресором. Припинити роботу російських банків в Україні. Бо вони становили загрозу нацбезпеці ще в 2014 році. І такі публічні позиції були представлені мною, Маркіяном Лубківським та командою, які тоді працювали в СБУ. І коли я зараз чую, що "внесіть тільки пропозиції щодо російських банків", то у Президента 2,5 роки тому на столі лежали проекти рішень та докази. Тільки треба наважитись, так як зробили добровольці – вийти і ухвалити рішення. Тому торгівля з агресором мала б бути давно припинена, оскільки влада сама організувала цю торгівлю.

– Пролунало на засіданні РНБО слово калькуляція. Так треба прорахувати – скільки збитків було нанесено державі. Та хто заробив у владі на торгівлі з агресором, фактично на торгівлі на війні.

Що могло вплинути на прийняття рішення РНБО

– Це заслуга добровольців, ветеранів АТО, і тих патріотичних депутатів, які не побоялися і вийшли на передову, на ті шляхи, які проторені мародерами від влади на торгівлі на війні.

Скільки коштує одна вантажівка з контрольованих урядом територій за сприяння цього уряду Гройсмана-Порошенка до окупованих територій? 30 тисяч гривень одна вантажівка. Ось цю калькуляцію треба провести.

– Треба провести антикорупційне розслідування про те, хто заробляв у владі на війні, і конфіскацію цих грошей і повернення в бюджет.

Читайте також: Адекватна реакція на вимогу часу та українського народу, – Березюк про рішення РНБО щодо блокади

Вимога блокадників та рішення РНБО: відмінності

– Станом на 19:00 годину 15 березня не оприлюднене рішення на сайті Президента. Відтак воно ще не введено в дію. Чорнило закінчилося чи не вистачає волі. Є рішення РНБО – введіть його указом Президента, оприлюдніть, на виконання – хто виконує і за якими напрямками.

– Блокувальникам розслаблятись не можна.

Що означає тимчасовість рішення

– Воно має тривати доти, доки не буде проведено антикорупційне розслідування, хто у владі збудував схему торгівлі з агресором. Поки не буде повернуто все, що вкрали на війні.

– Далі мають бути державницькі рішення більш жорсткі – по російським банкам та іншим структурам, які беруть участь як в фінансовій, так і оборонній сфері в Україні.

Читайте також: На Донеччині влаштували акцію на підтримку блокади: фото

Більше – дивіться у інтерв'ю Валентана Наливайченка на 24 Каналі.

Теги: Україна Політика Блокада РНБО Валентин Наливайченко
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
сьогодні, 20:05 "Замурували": чому в Україні досі діють російські банки
Інна Жолобович 632
Ryanair в Україні: коли і за скільки українці зможуть літати в Європу дешево
сьогодні, 19:00 Ryanair в Україні: коли і за скільки українці зможуть літати в Європу дешево
Анна Косинська 1798
Порошенко делает ошибки, а кивает на Тимошенко и Садового
сьогодні, 18:01 Порошенко делает ошибки, а кивает на Тимошенко и Садового
Михайло Подоляк 2546
Если не можешь побороть протест – возглавь его
сьогодні, 16:30 Если не можешь побороть протест – возглавь его
Юрий Касьянов 1915
Інтернет-цензура: крок у майбутнє чи у прірву?
сьогодні, 15:12 Інтернет-цензура: крок у майбутнє чи у прірву?
Тимур Чмерук 630
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
Бойовики заговорили про обмін "всіх на всіх"
17 вересня 2016 , 19:00
Українець спробував передати Росії креслення літаків "Антонов"
 1 грудня 2016 , 18:33 1
Готівковий курс валют 15 березня: долар і євро майже стабільні
 сьогодні , 20:41
Діти з епілепсією можуть залишитися без лікування
 сьогодні , 20:27
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук