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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

На межі з окупованим Донбасом у прикордонників великий м'ясний "улов"

10:32, сьогодні 1673 Читать новость на русском
140 кілограмів ковбаси перевозили з порушеннями
140 кілограмів ковбаси перевозили з порушеннями / Фото із соцмереж

На контрольно-пропускному пункті Майорське, що в зоні АТО на Донеччині, прикордонники виявили автівку з чималою партією ковбаси.

Коротке відео з'явилось на сторінці Держприкордонслужби у Twitter.

Прикордонники Краматорського загону виявили автівку, яка перевозила приблизно 140 кілограмів ковбаси.

Нагадаємо, наприкінці грудня батальйон "Донбас" оголосив блокаду окупованих територій Донецької та Луганської областей, пообіцявши, що мирних людей, які везтимуть собі продукти харчування, не рухатимуть. Згодом секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що цього не буде.

Теги: Політика Україна Війна на Донбасі АТО Держприкордонслужба контрабанда
Джерело: 24 Канал
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