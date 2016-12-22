У "Приватбанку" пообіцяли зняти всі обмеження до кінця дня

Голова правління "Приватбанку" Олександр Шлапак пообіцяв зняти всі введенні у зв’язку з націоналізацією обмеження до кінця дня.

Таку заяву він зробив 22 грудня на прес-конференції. До кінця дня всі клієнти отримають повний набір послуг, будуть розблоковані кореспондентські рахунки, надаватимуться кредити овердрафт, відновлене нарахування відсотків, SWIFT-платежі,

– посянив Шлапак. Він зазначив, що рішення про зняття обмежень правління прийняло 22 грудня близько 11 години. Читайте також: Працівник банку розповів, кому насправді належить система "Приват24"

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