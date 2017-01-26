У прокуратурі погрожують арештом бійцям, що блокують окуповану територію

Прокуратура Луганської області відкрила провадження за фактом блокування ветеранами АТО залізниці на Луганщині.

Про це повідомила речник прокуратури Луганської області Анна Зикова в ефірі одного з телеканалів.

Вона пояснила, йдеться про блокаду на залізничній колії, яка не пропускає вантажі на окуповану територію. Там перебувають бійці та ветерани АТО, а також народні депутати.

Покарання у цій справі передбачає штраф, виправні роботи до 2 років, або навіть арешт.

Нагадаємо, наприкінці 2016 бійці та ветерани батальйону "Донбас" оголосили про початок блокади окупованих територій. Ця блокада стосується лише торгівлі з терористами та контрабанди, мирних жителів вона не зачепить.



Вчора, 25 січня, ветерани АТО затримали перший поїзд, що намагався прорватись в окупацію.