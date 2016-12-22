У прокуратурі Туреччини пояснили, чому поліція застрелила вбивцю російського посла

Генеральна прокуратура Анкари продовжує розслідувати обставини вбивства російського посла Андрія Карлова.

Як повідомляє державна агенція Anadolu, до слідства залучено 120 спеціалістів з Туреччини та Росії.

Наразі правоохоронці вже затримали 11 підозрюваних.

Слідство розглядає і версію того, що Алтинташа зарахували на службу в поліцію завдяки підтримці прихильників терористичного течії Фетуллаха Ґюлена в структурах МВС Туреччини.

Крім того, вбивця дипломата міг перед злочином вживати ліки або інші препарати.

Видання зазначає, що за два дні до спроби перевороту 15 липня Алтинташ взяв відпустку з управління поліції, де в той час служив. Свою відпустку він провів в Анкарі. Зараз з'ясовується, що саме він тоді робив у столиці.

А саме в день спроби перевороту злочинець пішов на лікарняний, скаржачись на болі в шлунку. Лікар, який виписав йому довідку, був інспектором поліції, якого також видворили з лав МВС за причетність до терористів Ґюлена.

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За інформацією ресурсу, вбивця російського дипломата мав з собою три запасні повні обойми та ще 20-25 патронів в кишенях.

Органи прокуратури також розглядають версію про те, чи можна було захопити вбивцю живим.

У зв'язку з цим детально вивчаються кадри перестрілки нападника з силами безпеки, яка відбулася після того, як злочинець зробив постріли в Карлова.

Зокрема, переглянуті відеокадри та покази очевидців свідчать, що після пострілів в Карлова нападник відійшов углиб зали та почав по одному зривати та кидати на підлогу експонати виставкового залу.

Поліцейські, що прибули на місце інциденту закликали його здатися, проте Алтинташ почав у них стріляти.

Згодом вже бійці спецназу поранили його спочатку в обидва стегна, а потім і в коліна. Встановлено, що, впавши, Алтинташ продовжував стріляти, а на команду здатися відповів: "Ви не візьмете мене живим".

Слідчі припускають, що зловмисника правоохоронці застрелили після того, як, на їхню думку, Алтинташ намагався витягти бомбу з-за спини.

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Нагадаємо, 19 грудня увечері в Анкарі розстріляли посла Росії в Туреччині Андрія Карлова.



Посла Росії в Туреччині Андрія Карлова застрелив офіцер турецької поліції в художній галереї в Анкарі на знак "помсти" за конфлікт у Сирії.