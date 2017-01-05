У проросійської Ле Пен відповіли на можливу заборону в’їзду в Україну

Кандидат у президенти Франції, лідер ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен "не збиралася відвідувати Україну".

Про це заявили у прес-службі Ле Пен, коментуючи можливу заборону її в'їзду в Україну, повідомляє Reuters.

Марін Ле Пен не збиралася туди. Це питання вирішуватиметься через дипломатичні канали, коли вона стане президентом Французької Республіки,

– сказано в коментарі.

Нагадаємо, напередодні французька націоналістка Марін Ле Пен заявила, що вважає анексію Криму законною.



Одіозній французькій націоналістці можуть заборонити в'їзд в Україну через її висловлювання про Крим.