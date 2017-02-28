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У Путіна може з'явитись бажання стати таким собі "добрим і справедливим монархом", – Портников

07:01, сьогодні 4 Читать новость на русском
Путін вже давно живе у своїй власній реальності
Путін вже давно живе у своїй власній реальності / Getty images

Журналіст Віталій Портников пояснив, про що свідчить для росіян і не тільки відзначення другої річниці з часу вбивства російського опозиціонера Бориса Нємцова.

Друга річниця загибелі Бориса Нємцова показала, що опозиція в Росії – нехай і не дуже численна – нікуди не поділася, що люди не бояться виходити на вулицю, причому з найжорсткішими і безкомпромісними гаслами, аж до особистих звинувачень на адресу Володимира Путіна в розв'язуванні війни,
– пише Портников на сторінках видання "Контракти".

За його словами, дуже важливо і дуже сумно, що символом опозиційного опору став саме Борис Нємцов. Він був одним з небагатьох політиків, які не боялися говорити своїм співвітчизникам правду не тільки про Путіна, але і про Крим, і про "русский мир" – якою б непопулярною ця правда не була.

"Але якщо в майбутньому росіяни захочуть позбавитися від середньовічного ганебного божевілля, в якому живуть, якщо захочуть створити цивілізовану державу і знайти порозуміння з сусідами, пам'ять про Нємцова їм дуже допоможе і багато з тих, хто сьогодні лицемірно "молиться" на путінські портрети, стане говорити "у нас же був Нємцов", – зазначає журналіст.

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Він зауважує, марш пам'яті вбитого політика відбувається у досить дивний період навіть не відлиги, а певних ліберальних сигналів – наприклад, звільнення з колонії активіста Ільдара Дадіна відбулося саме в день пам'яті Нємцова.

Погіршення економічної ситуації в Росії і поступове позбавлення Кремля функцій розподільчого центру поступово позбавляє Путіна симпатій його "ядерного" електорату – малоосвічених агресивних люмпенів, жителів маргінальної провінції, працівників військових заводів, цілком залежних від держави. Рано чи пізно Путіну нічим буде платити цим людям і вони виявляться кинутими напризволяще – при тому, що самі мало що вміють.

Портников прогнозує, що у Путіна може з'явитися бажання стати таким собі "добрим і справедливим монархом", готовим як карати, так і милувати своїх опонентів.

"Сьогодні це активісти з ліберального табору, завтра можуть бути охоронці і шовіністи. Більш того, на фоні економічних труднощів Путіну можуть знадобитися саме реформатори – і він сам прийде на міст у Кремля з квітами до меморіалу Нємцова. Втім, у таку розсудливість диктатора, який давно перемістився у власну реальність, віриться насилу", – підсумував Віталій Портников.

Минає два роки з часу вбивства російського опозиціонера Бориса Нємцова. Його розстріляли 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту прямо під стінами Кремля.

Теги: Україна Політика Новини Росії Володимир Путін Борис Нємцов Вбивство Нємцова
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