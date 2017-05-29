У Путіна нарешті дали коментар щодо скандального затримання хлопчика в Москві

Президент Росії Володимир Путін знає про історію затриманням 10-річного хлопчика у центрі Москви через те, що той декламував "Гамлета" Вільяма Шекспіра, щоправда це питання не входить до компетенції господаря Кремля.

Таку заяву зробив речник російського лідера Дмитро Пєсков, передає "Інтерфакс".

"Зрозуміло, ця інформація міститься у всіх дайджестах, але цей випадок не вимагає жодних окремих доповідей. Це все-таки не є питанням президента", – зауважив він.

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Крім того, уповноважена з прав дитини Анна Кузнєцова наголосила, що у органів опіки немає претензій до родини хлопчика, пише "Дождь".

"Ситуація безумовно привернула дуже широку суспільну увагу. Відповідні служби негайно відвідали родину і, чесно сказати, жодних питань до сім'ї дитини не було", – зазначила вона.

За словами омбудсмена, їх збентежило лише питання організації дозвілля дитини.

"Конструктивне застосування дитячого таланту зараз є найкращим і оптимальним для дитини виходом", – підкреслила Кузнєцова.

Нагадаємо, 26 травня у Москві поліцейські жорстоко схопили хлопчика, який читав "Гамлет" Вільяма Шекспіра, посадили його в авто і відвезли у невідомому напрямку. Опубліковано також відео інциденту.



До слова, відома російська співачка Діана Гурцкая виправдала такі дії з боку правоохоронців, натомість батько дитини підкреслив, що його син "займається театральною діяльністю" і "для нього ці виходи на вулицю – це боротьба з комплексами".



Згодом поліція Москви все ж принесла вибачення батькам затриманого хлопчика та наголосила, що готується службова перевірка щодо інциденту.