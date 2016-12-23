У Путіна пообіцяли ватажкам бойовиків приєднання до Росії, – Тимчук

Помічник російського президента Владислав Сурков пообіцяв входження самопроголошених фейкових республік до складу Росії максимум через 1,5 року.

Про це в Facebook написав координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

За його словами, ватажки бойовиків провели нараду за участю помічника президента Росії Суркова, на якій останній вимагав від "влади" більше спілкуватися з місцевими жителями і доводити інформацію про "вагомий внесок Росії в розвиток "республіки".

"Згідно з його обіцянкою, через рік-півтора "ДНР" і "ЛНР" повинні увійти до складу РФ на правах повноцінних адміністративних одиниць", – повідомив Тимчук.

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