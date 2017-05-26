У Путіна проаналізували вірогідність зустрічі з Трампом

Найближчим часом зустріч між чинним президентом США Дональдом Трампом і російським лідером Володимиром Путіним не планується, навіть пропри те, що обидва політики перебуватимуть недалеко один від одного.

Про це розповів прес-секретар господаря Кремля Дмитро Пєсков, передає "Інтерфакс-Україна".

"Як вони можуть зустрітися. Вони будуть перебувати в різних країнах. Трамп і Путін і зараз перебувають в Європі. Але зараз жодні зустрічі не плануються", – наголосив він.

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Нагадаємо, наразі Дональд Трамп здійснює своє перше міжнародне турне, в рамках якого25 травня взяв участь у саміті НАТО в Брюсселі, а 26-27 травня буде учасником саміту "Великої сімки" на Сицілії.



У той же час 29 травня господар Кремля Володимир Путін здійснить свій візит до Франції, відтак журналісти припускали, що зможе він побачитися і з Трампом, оскільки відстань між місцями перебування політиків є дуже маленькою.



Раніше повідомлялося, що лідери США та Росії зустрінуться в липні на саміті G20 в Гамбурзі, однак, цілком імовірно, що у зв’язку з незапланованим візитом Путіна графіки політиків можуть змінитися, щоправда у Держдепартаменті поки це не прокоментували.