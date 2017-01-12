У Путіна прокоментували заборону "Дождя" в Україні

Дмитро Пєсков, речник президента Росії Володимира Путіна, заявив, що у Кремлі вже знають про заборону телеканалу "Дождь" в Україні.
Про це він розповів у коментарі вищезазначеному телеканалу.
"Деструктивна лінія української сторони триває", – зауважив голос Путіна.
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Нагадаємо, 12 січня Нацрада з питань телебачення і радіомовлення зобов'язала українських провайдерів припинити ретрансляцію російського телеканалу "Дождь". У зв'язку з цим мовник на деякий час став "українським".
До слова, раніше цю заборону вже прокоментували у російському МЗС.
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