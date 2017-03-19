У Путіна розповіли, що являє собою Україна для Росії

Україна залишається надзвичайно важливою для Росії, тому остання прагне відновити з нею стосунки, щоправда Крим віддавати не збирається вважає, що українців одурманили ідеологічною пропагандою.

Таку думку висловив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков у коментарі агенції РБК.

"Безумовно, Україна є надзвичайно важливою для нас: і в плані міждержавних відносин, і в економічному плані, і в гуманітарному плані. Ви знаєте, що і змішані сім'ї, і родинні стосунки, і так далі і тому подібне. Це важко переоцінити, це важливим є досі, незважаючи на всі негативні моменти ось тієї ситуації, в яку ми разом потрапили з Україною", – наголосив він.

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За його словами, швидко пройти через цей біль не вийде.

"Хоча, як ви, напевно, бачите, і як ви знаєте, в Росії жодних упереджень щодо українців не було і немає, і я сподіваюся не буде", – додав речник Путіна.

Також голос Кремля спрогнозував, за яких умов відновляться стосунки між Кремлем і Києвом.

Як тільки емоційне напруження та наслідки ідеологічного одурманення спадуть в Україні та в різних її регіонах, коли українці зможуть тверезими очима, спокійно подивитися на те, що сталося, коли вони задумаються, коли вони зможуть спокійно подивитися на свою новітню історію, я думаю, тоді буде більше розуміння,

– зауважив прес-секретар російського президента.

Щоправда, Пєсков не став говорити, коли Україна визнає "законність" анексії Криму.

"Я не думаю, що хтось зможе дати такі прогнози. Це перше. А друге, з точки зору нашої нинішньої реальності, положення і статусу Криму як регіону у складі Російської Федерації, це не так вже й важливо, тому що це навряд чи колись зміниться", – додав він.

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