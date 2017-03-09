У Путіна скаржаться, що США давно прослуховують російських чиновників

Представник Кремля Дмитро Пєсков наполягає, що спецслужби США давно прослуховують російських чиновників.

Про це він сказав у коментарі про матеріали Wikileaks, які, як стверджують їхні автори, розкривають хакерський інструментарій американських спецслужб.

У Вашингтоні, власне, і не приховують, що вони активно прослуховують російських офіційних осіб - і нашого посла [в США Сергія] Кисляка і так далі. Там цього ніхто і не приховує, тому тут можна Wikileaks і не розкривати - можна здогадатися,

– сказав Пєсков.

У вівторок сайт Wikileaks виклав тисячі документів, в яких, зокрема, йдеться про віруси для комп'ютерів і смартфонів, а також про програмне забезпечення, яке перетворює "розумні" телевізори в пристрої для прослуховування.

ФБР і ЦРУ почали спільне кримінальне розслідування за фактом витоку секретної інформації. За цим витоком, за даними американських ЗМІ, може стояти перебіжчик або шпигун. Згідно з цим масивом документів, в арсеналі кіберзброї, яка нібито є у Центрального розвідувального управління США, є віруси, які можуть заразити гаджети з операційними системами Windows, Android, iOS, OSX і Linux, а також інтернет-роутери.

ЦРУ відреагувало на публікацію, заявивши, що вона ставить під загрозу безпеку американців. Достовірність оприлюднених документів в ЦРУ ані підтвердили, ані спростували.

Посол Росії в США Сергій Кисляк опинився у центрі скандалу після того, як членів команди обраного президента Дональда Трампа звинуватили в тому, що вони незаконно обговорювали з ним санкції проти Росії.