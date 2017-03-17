У Путіна сподіваються, що Україна визнає законність анексії Криму

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков висловив надію, що рано чи пізно офіційний Київ все ж прийме результати так званого "референдуму" про вхід півострова до складу Росії.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами, передає "РИА Новости".

"Ми сподіваємося на те, що рано чи пізно в Києві з повагою поставляться до "волевиявлення" кількох мільйонів кримчан і приймуть результати цього волевиявлення, які так само було, своєю чергою, спровоковано відомими подіями, які сталися в Києві та які призвели до виникнення серйозних загроз для цих мільйонів кримчан", – зауважив голос Путіна.

Крім того, речник російського президента, загадавши про війну на Донбасу, наголосив, що завдяки такому "референдуму", жителі Криму врятували власні життя та майбутнє.

"Ми розраховуємо, що таке розуміння запанує в Києві", – додав Пєсков.

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Нагадаємо, 16 березня у Криму відсвяткували річницю так званого "референдуму", в результаті якого 18 березня 2014 року Росія анексувала Крим.