У Путіна відхрещуються від листів Януковича

Жодного листа від екс-президента України Віктора Януковича на адресу президента Росії Володимира Путіна в адміністрацію глави РФ не надходило.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє "РИА Новости".

"Справа в тому, що ніякого листа офіційно в адміністрацію президента не надходило. Ніякого подібного документа в адміністрації президента не реєструвалося", – сказав Пєсков.

Водночас речник Путіна відмовився коментутвати інформацію про те, що, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН, постпред РФ Віталій Чуркін говорив про наявність такого листа і про те, що він уповноважений доповісти про нього.

"Цього я не знаю. Я можу тільки констатувати ситуацію де-факто і де-юре, тобто те, що я вже сказав", – зазначив Пєсков.

Нагадаємо, глава ГПУ Юрій Луценко довів, що Янукович написав два листи Путіну. Він шукав захисту у Росії, тому попросив ввести війська на суверенну територію України.