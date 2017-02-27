У Путіна відповіли Авакову щодо плану про Крим і Донбас

Олексій Пушков, один із російських сенаторів, колишній очільник Держдуми з міжнародних справ і близька людина до оточення президента Росії Володимира Путіна, відреагував на слова голови МВС Арсена Авакова про план швидкого повернення Донбасу без війни.

Відповідний допис з’явився на його сторінці у Twitter. "Аваков повідомив: у Києва "є план повернення Криму та Донбасу", але не розкрив суть. Однак Крим вже точно не повернути. Що з планом, що без", –наголосив путінський посіпака. Аваков сообщил:у Киева "есть план возвращения Крыма и Донбасса", но не раскрыл суть. Однако Крым уже точно не вернуть. Что с планом, что без — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 26 февраля 2017 г. Читайте також: Аваков заявив, що має план швидкого повернення Донбасу без війни і без поступок Путіну