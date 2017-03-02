У Путіна висловили занепокоєння щодо безпеки на Євробаченні-2017

Росія ще не визначилась, чи бойкотуватиме Євробачення-2017, однак у неї є побоювання щодо безпеки під час проведення пісенного конкурсу.

Таку заяву зробив речник президента Росії Дмитро Пєсков, передає "Інтерфакс-Україна".

"У Кремля немає будь-якої позиції на предмет теми можливого бойкотування. Не зовсім зрозуміло, чи потрібно Євробачення бойкотувати. Жодні рішення, наскільки нам відомо, щодо цього питання не приймалияя", – зауважив він.

Крім того, за його словами, у Кремля є певні побоювання щодо безпеки під час проведення конкурсу.

"Безумовно, враховуючи місце проведення цього конкурсу, можливі проблеми з безпекою та недружнім ставленням тощо, тому певна підстава для стурбованості є очевидною", – підкреслив Пєсков.

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Нагадаємо, раніше закликав Росію бойкотувати Євробачення одіозний російський співак Філіп Кіркоров.

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