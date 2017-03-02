18:12
2 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Нова тваринка Путіна. Православний Instagram
Вєсті Кремля
21:17, 1 березня
Вєсті.UA. Недорозстріляні корупціонери. Привид нацизму над Євробаченням
Вєсті.UA
20:15, 1 березня
Бразильські таємниці буремного Донбасу
ЦРУ
08:21, 1 березня
Випуск новин за 17:00: Арешт активів сина Азарова. Злам корупційних схем МРЕВ
Випуск новин
17:53, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Україна
ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

У Путіна висловили занепокоєння щодо безпеки на Євробаченні-2017

17:34, сьогодні 367
Дмитро Пєсков
Дмитро Пєсков / Getty Images

Росія ще не визначилась, чи бойкотуватиме Євробачення-2017, однак у неї є побоювання щодо безпеки під час проведення пісенного конкурсу.

Таку заяву зробив речник президента Росії Дмитро Пєсков, передає "Інтерфакс-Україна".

"У Кремля немає будь-якої позиції на предмет теми можливого бойкотування. Не зовсім зрозуміло, чи потрібно Євробачення бойкотувати. Жодні рішення, наскільки нам відомо, щодо цього питання не приймалияя", – зауважив він.

Крім того, за його словами, у Кремля є певні побоювання щодо безпеки під час проведення конкурсу.

"Безумовно, враховуючи місце проведення цього конкурсу, можливі проблеми з безпекою та недружнім ставленням тощо, тому певна підстава для стурбованості є очевидною", – підкреслив Пєсков.

Читайте також: В Росії визначились з новою фавориткою для Євробачення-2017

Нагадаємо, раніше закликав Росію бойкотувати Євробачення одіозний російський співак Філіп Кіркоров.

24 канал – Головний новинний партнер Євробачення-2017

Теги: Україна Політика Євробачення Новини Росії Музика Культура Євробачення-2017
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Старовинні підземелля розкопали у Житомирі
27 жовтня 2016 , 20:01
Експерти пояснили, чому в Україні значно подорожчали овочі
 4 жовтня 2016 , 14:31
11 арештованих в Сімферополі кримських татар не виходять на зв'язок
23 лютого , 14:55
День Гідності і Свободи: спецпроект
 21 листопада 2016 , 19:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук