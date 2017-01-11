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У Путіна визнали, що нові санкції США матимуть негативні наслідки для Росії

11:29, сьогодні 876 Читать новость на русском
Дмитро Пєсков
Дмитро Пєсков / DonPress.com

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що можливі нові санкції США завдадуть шкоди не тільки двостороннім відносинам з Росією, але і глобальній економіці.

"Не хотілося б гіпотетично міркувати, поки йдеться про якусь законодавчу ініціативу відомих сенаторів. Безумовно, хочеться сподіватися, що здоровий глузд візьме гору, і все-таки вдасться вийти з піке санкційної риторики", – цитує Пєскова "Інтерфакс".

За його словами, такі рішення "завдадуть додаткової шкоди не тільки двостороннім відносинам, а й, я думаю, в плані глобальної економіки, глобального енергоринку. Можливі певні негативні наслідки і для нашої країни".

Нагадаємо, 10 січня у Сенаті США внесли на розгляд законопроект, який передбачає значне розширення санкцій проти Росії.

Теги: Політика Санкції Новини Росії США
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