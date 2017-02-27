У Путіна зреагували на погрозу бойовиків "націоналізувати" підприємства України

Небажання Києва врегулювати транспортну блокаду на Донбасі викликає подив.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє "РИА Новости".

В цьому випадку нездатність або небажання Києва позбутися цієї транспортної блокади, звичайно, викликає подив,

– сказав Пєсков, коментуючи заяву ватажків "ДНР" та "ЛНР" з вимогою до Києва припинити транспортну блокаду Донбасу.

Нагадаємо, ватажки "ЛНР" та "ДНР" вимагають від Києва припинити транспортну блокаду Донбасу до початку березня. В іншому вони погрожують ввести "зовнішнє управління на підприємствах української юрисдикції і перестати постачати вугілля Україні".