У Раді пояснили, як можна зменшити енергоємність економіки України

Заступник голови парламентського комітету з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки Олександр Домбровський вважає, що створення Фонду енергоефективності допоможе не лише забезпечити енергетичну безпеку України, а й суттєво зменшити енергоємність економіки України.

Про це він заявив у коментарі агенції Укрінформ.

"Є три ключові проблеми, які нам потрібно вирішити для питання енергетичної безпеки України. Перше – зменшити енергоємність української економіки, тобто споживати на одиницю ВВП менше енергетичних ресурсів. Тоді наша продукція та наші послуги будуть конкурентними та будуть дешевшими для українців. Для цього ми в першому читанні ухвалили законопроект про Фонд енергоефективності", – наголосив нардеп.

Також перший заступник голови парламентського комітету з питань ПЕК зауважив, що цей фонд стане інструментом, який буде давати людям можливість отримати додаткове фінансування, "щоб поміняти вікна, поміняти двері, поміняти вдома котли на енергоефективні".

Крім того, Домбровський зазначив, що створення Фонду означатиме більшу енергетичну незалежність країни.

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