У Раді пояснили, які саме програми будуть дублювати українською

Верховна Рада дає телеканалам 1,5 роки, аби вони змогли адаптуватися до нового закону про мовні квоти, однак це лише стосується українського телебачення, натомість до російських програм і серіалів, а також до радянських фільмів ця мовна квота застосовуватися не буде.

Таку заяву зробила голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар під час спілкування з журналістами у кулуарах Верховної Ради, передає "Інтерфакс-Україна".

За її словами, якщо канал повторно порушуватиме законодавство щодо трансляції програм українською, то його можуть спіткати більш жорсткі штрафи, або інші заходи.

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Закон після підписання набуває чинності через 4 місяці та впродовж року вироблені в Україні програми можуть зараховуватися до квоти української, навіть якщо вони є російськомовними для того, щоб телеканали могли перейти на українську мову. Але мова йде не про російський продукт, включно з серіалами, а саме про те, що фактично було вироблено в Україні,

– наголосила депутатка від "Народного фронту".

Вона пояснила, що це фактично стосується таких популярних програм, як "Дизель-шоу" та "95 Квартал", тобто те, що вже записано та те, що телеканали будуть ставити в ефір.

Також голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики підкреслила, що ці компроміси викликано технологічним процесом, оскільки телебачення програмується на тижні, а не на один день (особливість ефіру у будні та у вихідні дні).

"Щоб зняти український серіал потрібен час. Якщо немає відповідних запасів україномовного продукту, ми ж не є ворогами самі собі. Ми не хочемо змусити українців купувати супутникові тарілки та дивитися російське телебачення, тому що в нас не стане продукту якогось для людей. Ми даємо цей період для технологічного переходу", – зауважила парламентарка.

Крім того, народний обранець додала, що штрафи за вищезазначені порушення становитимуть 5% від ліцензійного збору.

"Радянські фільми в квоту україномовних не входять. У нас взагалі записано, що всі фільми повинні бути 100% дубльовані або озвучені українською мовою за вийнятком цих фільмів, але у квоту вони не входять", – зазначила Сюмар і заявила, що медіа-власники, в тому числі і телеканал "Інтер", намагалися зірвати цей процес та тиснули на членів комітету, зокрема надсилали смс частині депутатів з проханням не голосувати за цю ініціативу.

Нагадаємо, 23 травня Верховна Рада остаточно ухвалила закон про україномовні квоти на телебаченні в Україні. За проголосувало 269 депутатів – представники майже всіх фракцій та груп парламенту, окрім "Опозиційного блоку".



За словами президента Петра Порошенка, це закон гарантує права не лише україномовних людей.

