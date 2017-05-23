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У Раді пояснили, які саме програми будуть дублювати українською

16:51, сьогодні 479
Квоти застосовуватимуться до програм, які вироблялися в Україні
Квоти застосовуватимуться до програм, які вироблялися в Україні / Соцмережі

Верховна Рада дає телеканалам 1,5 роки, аби вони змогли адаптуватися до нового закону про мовні квоти, однак це лише стосується українського телебачення, натомість до російських програм і серіалів, а також до радянських фільмів ця мовна квота застосовуватися не буде.

Таку заяву зробила голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар під час спілкування з журналістами у кулуарах Верховної Ради, передає "Інтерфакс-Україна".

За її словами, якщо канал повторно порушуватиме законодавство щодо трансляції програм українською, то його можуть спіткати більш жорсткі штрафи, або інші заходи.

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Закон після підписання набуває чинності через 4 місяці та впродовж року вироблені в Україні програми можуть зараховуватися до квоти української, навіть якщо вони є російськомовними для того, щоб телеканали могли перейти на українську мову. Але мова йде не про російський продукт, включно з серіалами, а саме про те, що фактично було вироблено в Україні,
– наголосила депутатка від "Народного фронту".

Вона пояснила, що це фактично стосується таких популярних програм, як "Дизель-шоу" та "95 Квартал", тобто те, що вже записано та те, що телеканали будуть ставити в ефір.

Також голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики підкреслила, що ці компроміси викликано технологічним процесом, оскільки телебачення програмується на тижні, а не на один день (особливість ефіру у будні та у вихідні дні).

"Щоб зняти український серіал потрібен час. Якщо немає відповідних запасів україномовного продукту, ми ж не є ворогами самі собі. Ми не хочемо змусити українців купувати супутникові тарілки та дивитися російське телебачення, тому що в нас не стане продукту якогось для людей. Ми даємо цей період для технологічного переходу", – зауважила парламентарка.

Крім того, народний обранець додала, що штрафи за вищезазначені порушення становитимуть 5% від ліцензійного збору.

"Радянські фільми в квоту україномовних не входять. У нас взагалі записано, що всі фільми повинні бути 100% дубльовані або озвучені українською мовою за вийнятком цих фільмів, але у квоту вони не входять", – зазначила Сюмар і заявила, що медіа-власники, в тому числі і телеканал "Інтер", намагалися зірвати цей процес та тиснули на членів комітету, зокрема надсилали смс частині депутатів з проханням не голосувати за цю ініціативу.

Нагадаємо, 23 травня Верховна Рада остаточно ухвалила закон про україномовні квоти на телебаченні в Україні. За проголосувало 269 депутатів – представники майже всіх фракцій та груп парламенту, окрім "Опозиційного блоку".

За словами президента Петра Порошенка, це закон гарантує права не лише україномовних людей.

Теги: Україна Політика Україна – Росія Верховна Рада Медіа Мовні квоти мовне питання Битва за мови
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