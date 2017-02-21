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У Раді розбили на друзки наміри Савченко відмовитись від недоторканності

14:41, сьогодні 1125 Читать новость на русском
Надія Савченко з заявою про відмову від депутатської недоторканності
Надія Савченко з заявою про відмову від депутатської недоторканності / Фото з Facebook

Заява депутата Надії Савченко щодо зняття з неї депутатської недоторканності не має жодних правових наслідків.

Про це сказав перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань регламенту Павло Пинзеник у коментарі "Уніану".

"Ніяких правових наслідків така заява не має. Це взагалі ніякого відношення до її волі чи до її бажання не має", – заявив він.

За його словами, подібні заяви взагалі не передбачені законодавством. Вирішувати питання про зняття чи не зняття депутатської недоторканності не мають повноважень ні парламент, ні комітет з питань регламенту, ні сама нардеп Надія Савченко.

Є тільки один спосіб (зняти недоторканність з депутата, – "24") – це подання генпрокурора про надання згоди (Верховної Ради, – "24") на залучення до кримінальної відповідальності народного депутата Надії Савченко. Іншого шляху для зняття недоторканності закон не передбачає,
– зазначив він.

Нагадаємо, нардеп Надія Савченко заявила, що написала заяву про відмову від депутатської недоторканності.

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко назвала таку заяву Надії Савченко "піаром".

Теги: Україна Політика Надія Савченко Верховна Рада
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