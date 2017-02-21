У Раді розбили на друзки наміри Савченко відмовитись від недоторканності

Заява депутата Надії Савченко щодо зняття з неї депутатської недоторканності не має жодних правових наслідків.

Про це сказав перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань регламенту Павло Пинзеник у коментарі "Уніану".

"Ніяких правових наслідків така заява не має. Це взагалі ніякого відношення до її волі чи до її бажання не має", – заявив він.

За його словами, подібні заяви взагалі не передбачені законодавством. Вирішувати питання про зняття чи не зняття депутатської недоторканності не мають повноважень ні парламент, ні комітет з питань регламенту, ні сама нардеп Надія Савченко.

Є тільки один спосіб (зняти недоторканність з депутата, – "24") – це подання генпрокурора про надання згоди (Верховної Ради, – "24") на залучення до кримінальної відповідальності народного депутата Надії Савченко. Іншого шляху для зняття недоторканності закон не передбачає,

– зазначив він.

Нагадаємо, нардеп Надія Савченко заявила, що написала заяву про відмову від депутатської недоторканності.



Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко назвала таку заяву Надії Савченко "піаром".