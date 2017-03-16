У Раді створюється нова "антиантикорупційна" коаліція, – блогер

Всупереч регламенту депутати БПП, "Народного фронту" та Опоблоку оголосили свої збори засіданням антикорупційного комітету, щоб зупинити НАБУ.

Таку думку висловив український блогер Роман Шрайк на своїй сторінці у Facebook.

"У Раді створюється нова "антиантикорупційна" коаліція – БПП, "Народний фронт" і Опоблок. Депутати саме з цих фракцій зібралися і оголосили свої посиденьки засіданням антикорупційного комітету, всупереч регламенту. Такі дії були властиві регіоналам часів розквіту, який з незрозумілих їм причини швидко змінився заходом", – зазначив блогер.

Шрайк зазначив, що до таких дій політики вдались через те, що когось не влаштовує кандидатура для аудиту НАБУ – американця Роберта Сторча. Тож депутати раптово внесли на розгляд ВР англійця Найджела Брауна.

Як він (Найджел Браун, – "24") з'явився в залі Раді і хто його запросив, цей персонаж пояснити не зміг. Судячи з його слів, він просто купив квиток до Києва, прийшов на засідання Ради, а тут опа – якраз розглядається його кандидатура. Неймовірній збіг. Слава Богу, в перший раз цей цирк не пройде,

– наголосив блогер.

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На його думку, депутатам страшно, адже НАБУ нарешті почало діяти незалежно від "антиантикорупціонерів". А "кишеньковий" аудитор може дати рекомендацію на звільнення глави НАБУ.

За словами Шрайка, найважливіше зараз те, щоб спікер ВР Андрій Парубій чи Ірина Геращенко не піддались тиску і не поставили цю фальсифікацію на голосування.

Нагадаємо, 16 березня під час обідньої перерви відбулося нелегітимне "засідання" антикорупційного комітету ВР, під час якого внесли на роль "незалежного" аудитора НАБУ кандидатуру одіозного Найджела Брауна.



Згодом оприлюднили прізвища депутатів, що влаштували "путч" у комітеті Ради.