У росіян за борги за компослуги забиратимуть дітей

Глава Зеленодольського району Татарстану (Росія) Олександр Тигін дав письмове доручення своїм підлеглим "організувати роботу відділу опіки та піклування по вилученню неповнолітніх дітей, які проживають в житлових приміщеннях з заборгованістю за енергоносії".

Про це повідомляє "Вечерняя Казань".

Керівник прес-служби Зеленодольського райвиконкому Олександр Коршунов пояснив, що робиться це з добрими намірами – щоб не допустити замерзання дітей в будинках, в яких за борги відключили світло і тепло. Практика ця не нова: за 2016 рік з таких сімей було вилучено і відправлено до притулку 11 дітей на термін до трьох місяців.

Видання "Новая газета" поцікавилося у першого заступника Зеленодольського міського прокурора Олександра Трифонова, як ця практика узгоджується з правовими нормами.

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Мені про такі випадки нічого не відомо. Ви посилаєтеся на документ, підписаний главою району, ось йому і телефонуйте,

– відповів заступник прокурора.