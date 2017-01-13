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У росіян за борги за компослуги забиратимуть дітей

14:09, сьогодні 410 Читать новость на русском
Борги за компослуги
Борги за компослуги / Ukr.Media

Глава Зеленодольського району Татарстану (Росія) Олександр Тигін дав письмове доручення своїм підлеглим "організувати роботу відділу опіки та піклування по вилученню неповнолітніх дітей, які проживають в житлових приміщеннях з заборгованістю за енергоносії".

Про це повідомляє "Вечерняя Казань".

Керівник прес-служби Зеленодольського райвиконкому Олександр Коршунов пояснив, що робиться це з добрими намірами – щоб не допустити замерзання дітей в будинках, в яких за борги відключили світло і тепло. Практика ця не нова: за 2016 рік з таких сімей було вилучено і відправлено до притулку 11 дітей на термін до трьох місяців.

Видання "Новая газета" поцікавилося у першого заступника Зеленодольського міського прокурора Олександра Трифонова, як ця практика узгоджується з правовими нормами.

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Мені про такі випадки нічого не відомо. Ви посилаєтеся на документ, підписаний главою району, ось йому і телефонуйте,
– відповів заступник прокурора.

Теги: Новини Росії комунальні послуги
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