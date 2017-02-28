У Росії бояться економічної блокади зі США

Недоброзичливці Росії в конгресі США працюють над організацією своєрідної економічної блокади через законопроект, який може не дозволити президенту США Дональдові Трампу послабити санкції проти Москви.

Таку думку висловив заступник голови російського МЗС Сергій Рябков, повідомляє "РИА Новости".

Наші недоброзичливці в Конгресі з усіх сил намагаються розтоптати будь-які паростки позитиву у відносинах. У січні поточного року ними внесений законопроект, що передбачає кодифікацію санкцій, введених обамівськими розпорядженнями, щоб Трамп не зміг їх скасувати за своєю волею. Більше того, пропонується розширити та посилити рестрикції і навіть спробувати шантажем примусити дотримуватися їх треті країни. Тобто, по суті, організувати щось на кшталт економічної блокади Росії,

– заявив Рябков.

За його словами, "поки що ця затія вариться в апаратах профільних комітетів конгресу".

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"Але прийняття такого закону виключати не можна. Оскільки, з урахуванням домінуючих на Капітолії антиросійських настроїв, американські законодавці, в принципі, мабуть, здатні подолати гіпотетичне президентське вето", – додав заступник глави МЗС.