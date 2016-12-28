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У Росії чоловіки задавили ведмедя вантажівкою та зняли жорстоке відео (18+)

22:53, 27 грудня 131370 Читать новость на русском
Російський ведмідь
Російський ведмідь / Getty Images

У Якутії місцеві жителі влаштували гонитву за ведмедем на вантажівках "Урал".

На кадрах, що потрапили до мережі, видно, як один з них кричить "Дави його, дави".

Опісля під'їжджає інший "Урал" і притискає тварину до землі.

Крім того, один із героїв відео намагається проткнути залізним прутом голову "клишоногого".

Зауважимо, що МВС Якутії розпочало розслідування щодо цього інциденту. Наразі встановлюються винні, за результатами перевірки буде ухвалено процесуальне рішення.

Також перевірку проводять регіональне управління Слідчого комітету та міністерство охорони природи республіки.

У відомствах зазначають, що на відео потрапили місцеві жителі.

Додамо, стаття 245 кримінального кодексу РФ (жорстоке поводження з тваринами) передбачає до двох років позбавлення волі.

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Теги: Новини Росії світ тварин Кримінал
Джерело: 24 Канал
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