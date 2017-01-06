У Росії допускають участь США у "нормандському форматі"

Міністерство закордонних справ Росії допускає участь США в "нормандському форматі" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін, передають російські ЗМІ.

"Давайте почекаємо кінця січня, коли прийде нова адміністрація (США – 24). Ми відкриті для взаємодії, про це сказав президент. Форми, значення, ритм – все це підкаже реальне життя, яка почнеться вже після свят з приходом нової адміністрації", – сказав Карасін.

Він додав, що врегулювання конфлікту в Україні "в основному залежить від київської влади".

Додамо, раніше заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв зробив прогноз, що США приєднаються до "нормандського формату". Може до мінських перемовин, за його словами, приєднатися і Польща.